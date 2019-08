Une star du Barça à Miami ? Beckham veut transformer son rêve en réalité

1 547 vues | 02:13

TRANSFERTS – Après Edinson Cavani, David Beckham et l'Inter de Miami visent une autre star. Du côté du Barça. A l'OM, Luiz Gustavo vit peut-être ses dernières heures sous le maillot olympien alors que Keylor Navas a demandé à quitter le Real Madrid. Voici le Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 22/08/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

