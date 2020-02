VIDEO - Refroidi par le PSG, le Real lâche Mbappé et vise une star en Angleterre

MERCATO BUZZ - Les 300 millions d'euros demandés par le PSG pour Kylian Mbappé pourraient finir par refroidir le Real. La Maison Blanche lorgne ailleurs, à l'affût d'une meilleure affaire et pourrait avoir trouvé une piste à Liverpool.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 27/02/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

