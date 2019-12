L'Atlético a un besoin urgent d'attaquant, ce sera Cavani... ou un autre

VIDEO - Pourquoi Diego Simeone et l'Atlético de Madrid ont besoin d'Edinson Cavani (PSG)

MERCREDI MERCATO - Le contrat d'Edinson Cavani avec le PSG se termine à la fin de la saison. Il joue peu et cela renforce l'hypothèse de son départ lors du mercato d'hiver. L'une de ses destinations les plus probables est l'Atlético de Diego Simeone. Notre journaliste Martin Mosnier vous explique pourquoi et explore les autres pistes des Colchoneros. [Réalisation Simon Farvacque, Quentin Guichard]

