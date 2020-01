Pour retourner cet été à Barcelone, Neymar aurait déjà tout prévu

15 117 vues | 02:33

TRANSFERTS - Selon la presse espagnole de ce jeudi matin, Neymar compte utiliser une règle de la FIFA dans le cadre de son transfert vers Barcelone. Thomas Lemar pourrait prendre le large et Hatem Ben Arfa trouver un nouveau club. Voici le menu du Mercato Buzz. (réalisation : Anne Thirion)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 02/01/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*