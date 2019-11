Pour remplacer Suarez, le Barça prépare une sacrée surprise

71 vues | 02:00

MERCATO - Pour remplacer Luis Suarez, bientôt 34 ans, le Barça a jeté son dévolu sur un protégé d'Unai Emery à Arsenal. Un Lyonnais envoyé en Angleterre et une pépite qui se négociera au dessus de 100 millions d'euros : c'est le menu du Mercato Buzz. (Réalisation : Anne Thirion)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 07/11/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

