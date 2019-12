VIDEO - Pogba obsède Zidane, Tuchel obsède le Bayern : On en a parlé dans Mercredi Mercato

12 vues | 35:40

MERCREDI MERCATO - A un mois de l'ouverture du marché d'hiver, il était temps pour votre émission hebdomadaire sur l'actu des transferts de faire son retour. Ce mercredi, on a notamment parlé de Paul Pogba et Thomas Tuchel. [Présentation Martin Mosnier, réalisation Simon Farvacque et Quentin Guichard]

Eurosport uniquement avec CANAL*