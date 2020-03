Vous ne les connaissez pas ? Pourtant, ils vont coûter plus de 80 millions cet été

VIDEO - Mercato - Ferran Torres, Fabio Silva ou Škriniar : ils vont coûter plus de 80 millions

MERCREDI MERCATO - Neymar, Mbappé et Pogba seront les stars du prochain mercato, à n'en pas douter. Mais eux aussi pourraient faire du bruit et coûter cher. Martin Mosnier et Cyril Morin vous les présentent. (Montage : Sébastien Petit / Visuel : Quentin Guichard).

