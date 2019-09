Neymar au Barça en 2020 ? La règle qui peut tout changer

275 vues | 02:06

TRANSFERTS - Ses larmes n'y ont rien changé, le fait qu'il propose de verser 20 millions de sa poche non plus. Alors que le mercato français a refermé ses portes lundi soir, Neymar n'a pas quitté le PSG pour retourner au Barça. Mais un règlement de la FIFA peut aider le Brésilien à revenir en Catalogne en juin prochain.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 05/09/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*