VIDEO - Mercato Buzz - Et si Zlatan faisait un retour triomphant en Europe ?

20 vues | 02:06

TRANSFERTS – Impérial en MLS, Zlatan Ibrahimovic va-t-il quitter les Etats-Unis à la fin de son contrat, dans quelques mois ? Manchester United va-t-il attirer le phénomène du moment ? Et un ancien Lyonnais va-t-il rebondir en Italie ? Voici le Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 29/08/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*