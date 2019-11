Vous avez aimé Icardi ? Vous allez adorer le nouveau coup que Leonardo prépare en coulisses

2 963 vues | 02:27

TRANSFERTS - Le PSG a frappé fort cet été, en obtenant le prêt avec option d’achat de Mauro Icardi. Leonardo, son directeur sportif, tenterait de refaire un coup similaire cet hiver en Italie… De son côté, Manchester United doit voir d’un mauvais œil la concurrence du Real Madrid et du Barça sur un dossier. On fait le point dans le Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 28/11/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

