VIDEO - Icardi, six petits mois en France et puis s'en va ?

32 919 vues | 02:39

MERCATO BUZZ - Une baisse de régime, un passage sur le banc et voilà le feuilleton Icardi qui commence. Selon les médias italiens, l'Argentin serait déjà nostalgique du pays. La Juve cherche à remplacer Emre Can et l'Inter cible un Diable Rouge. Voilà le menu très transalpin du Mercato Buzz du jour (réalisation : Anne Thirion)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 20/02/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*