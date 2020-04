Bonne nouvelle pour le PSG ? La Juve a peut-être trouvé une alternative à Icardi...

8 576 vues | 02:59

MERCATO BUZZ - Alors que les rumeurs envoyant Mauro Icardi à la Juve à la fin de la saison se font plus insistantes, Maurizio Sarri a visiblement fait son choix : ce sera sans l'Argentin. Le contrat de la dernière chance pour Dortmund et un club surprenant pour Arturo Vidal : voici le menu du Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 19/04/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

