VIDÉO - Neymar-Mbappé, à quoi le PSG doit-il s'attendre ? On en a parlé dans Mercredi Mercato

64 vues | 42:36

MERCREDI MERCATO - Quel avenir pour Kylian Mbappé et Neymar au PSG ? Et si Erling Halaand était la belle affaire de l'hiver ? Chelsea a-t-il enfin trouvé son remplaçant à Eden Hazard ? Vous avez posé toutes vos questions à notre journaliste Martin Mosnier ce mercredi : voici le replay de l'émission. [Réalisation Simon Farvacque et Quentin Guichard]

