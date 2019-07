Instant Tactique : Pogba avec le Real de Zidane, ça donnerait quoi ?

14 449 vues | 02:55

INSTANT TACTIQUE - Et si Paul Pogba signait bel et bien au Real Madrid cet été, quel sera le visage de Madrid avec Modric, Hazard, Jovic and co. à ses côtés ? L'Instant tactique est là pour vous éclairer. (Réalisation: Vincent Brégevin et Sébastien Petit / Animations graphiques: Nolwenn Bigoin)

Eurosport uniquement avec CANAL*