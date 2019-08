Pourquoi Florian Thauvin n'arrive-t-il pas à s'exporter ? Hutteau décrypte

9 423 vues | 03:27

MERCATO - Une nouvelle fois, Florian Thauvin va tenter de quitter l'Olympique de Marseille, mais a beaucoup de mal à trouver un point de chute qui corresponde à ses ambitions et ses qualités. Comment cela se fait-il ? Christophe Hutteau, agent de joueurs et consultant pour Eurosport, nous apporte son éclairage. (Réalisation: Martin Mosnier et Sébastien Petit)

