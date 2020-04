Juninho est prêt à rapatrier une icône du Vélodrome à l'OL

2 222 vues | 02:11

MERCATO BUZZ - Au mercato, tous les coups sont permis. Y compris les plus bas, comme aller chercher une ancienne icône d'un club rival pour en faire une bonne roue de secours. C'est ce que cherche à faire l'OL et Juninho pour parfaire son recrutement au milieu de terrain. Et ça, ça risque de ne pas plaire aux fans marseillais. On vous explique tout ça dans le Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 16/04/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

