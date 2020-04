Le Barça à l'assaut de Kanté ? Il a pourtant beaucoup d'autres priorités...

188 vues | 03:23

LIGA – Dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transferts, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont évoqué le possible échange entre N’Golo Kanté et Philippe Coutinho imaginé par la presse catalane. Selon eux, ce deal n’aurait aucun sens pour les Blaugrana s’ils veulent réellement s’offrir Neymar et Lautaro Martinez.

