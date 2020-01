Et si Arsenal piochait dans l'effectif du Barça pour se relancer ?

138 vues | 02:44

MERCATO BUZZ - Le FC Barcelone ont quelques joueurs à disposition qui intéressent les grosses écuries européennes. Ça tombe bien : Arsenal aimerait récupérer un défenseur central ! Lyon, de son côté, s'accroche comme il peut à Moussa Dembele et l'Ajax à Matthijs de Ligt. On vous explique tout ça dans le Mercato Buzz hebdomadaire.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 09/01/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

