Le PSG est prévenu : Marquinhos ouvre la porte à un colosse italien

2 vues | 02:34

TRANSFERTS - Arrivé à Paris il y a six ans, après un passage à l'AS Rome, Marquinhos serait dans le viseur d'un géant italien. Et le Brésilien ne serait pas contre un retour en Italie, selon la Gazzetta. Voici le Mercato Buzz.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 23/05/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

Eurosport uniquement avec CANAL*