Le Real prêt à vendre du lourd... mais ce ne sera pas les soldes !

TRANSFERTS - Le Real Madrid de Florentino Perez veut du sang neuf, mais avant, il va falloir dégraisser un peu l'effectif. Qui pourrait en faire les frais ? Trois joueurs sont pistés en ce moment par des clubs européens aux dents longues. On vous dit tout ça dans le Mercato Buzz de la semaine.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 17/01/2019. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

