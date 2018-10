VIDEO - Mercato Buzz - Le Real ne veut pas se contenter d'Hazard et vise une star de City

2 567 vues | 01:21

MERCATO BUZZ - En difficulté cette saison en attaque, le Real cherche à renforcer son secteur offensif pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo. Les Merengues ont notamment dans le viseur un joueur de Manchester City, on vous explique tout ça dans Mercato Buzz (Réalisation : Stan Vignon).



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 11/10/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

