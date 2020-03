La Juve a trouvé le parfait n°9 pour jouer avec CR7

338 vues | 02:49

MERCATO BUZZ - S'il y a bien une chose que le Coronavirus ne peut pas encore stopper, ce sont les rumeurs de transfert ! On en profite : cette semaine, la Juventus a jeté son dévolu sur l'attaquant de pointe qui serait le parfait complément à Cristiano Ronaldo ! Jadon Sancho et Willian pourraient, quant à eux, en savoir plus sur leur future destination dans les semaines qui arrivent...



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 12/03/2020. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

