Attention José ! MU pourrait bientôt perdre un international français

1 102 vues | 02:46

MERCATO BUZZ - Si Manchester United piste Jordi Alba pour le côté gauche de sa défense, les Red Devils pourraient perdre un précieux attaquant dans ses rangs. On vous raconte tout ça dans notre page transferts buzz du jour.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 08/11/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

