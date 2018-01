VIDEO - Transferts - Suarez, Motta, Evra... Oui, on peut faire des bonnes affaires l'hiver

5 761 vues | 01:30

TRANSFERTS - Lundi s'ouvre le mercato hivernal. Pendant un mois, les clubs auront la possibilité de vendre les joueurs dont ils ne veulent plus, et d'acheter de quoi renforcer leurs effectifs. Car contrairement aux idée reçues, il est possible de réaliser de bonnes affaires l'hiver. (Réalisation : Pierrick de Morel)

