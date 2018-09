Agents, joueurs, clubs : à qui profitent les fuites pendant le mercato ? Hutteau décrypte

28 418 vues | 04:41

TRANSFERTS - Chaque été, chaque hiver, c'est le même refrain : la presse relaye des informations plus ou moins fiables sur l'avenir des joueurs de football. Mais qui est à l'origine de ces fuites, et à qui profitent-elles ? Notre consultant et agent Christophe Hutteau décrypte. (Réalisation : Pierrick de Morel)

