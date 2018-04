Le Barça a un rival de poids sur le dossier Griezmann

1 118 vues | 02:28

MERCATO BUZZ - Griezmann au Barça ? Pas si sûr... Fabinho et Willian sont également au menu de notre rendez-vous hebdomadaire. Infos crédibles ou rumeurs en bois ? On fait le tour, on fait le tri.



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 05/04/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

