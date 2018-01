Pour renforcer sa défense, le PSG rêve (encore) d'un international brésilien

28 707 vues | 02:14

MERCATO BUZZ - Solide en attaque, le Paris Saint-Germain reste fragile en défense. Alors pour résoudre ce problème, les dirigeants parisiens ont le regard tourné vers l'Italie et plus précisément vers un international brésilien capable de renforcer le club de la capitale. (Réalisation : Pierrick de Morel)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 04/01/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

