Ce nouvel eldorado pourrait servir à Ronaldo pour négocier

L'agent de Ronaldo est actif en Chine : CR7 doit en profiter pour négocier avec le Real Madrid. Selon L'Equipe, Lucas serait courtisé par un club londonien et l'Atlético sait par qui remplacer Antoine Griezmann. Voici le Mercato Buzz. (Réalisation : François-Xavier Rallet)



Les rumeurs de transferts, les infos mercato, les gros titres des pages transferts sont dans votre numéro du Mercato Buzz daté du 18/01/2018. Les journalistes d’Eurosport.fr font le tour et font le tri pour vous.



Les clubs abonnés au Mercato Buzz sont le PSG, l’OM, l’OL, le Barça, le Real Madrid, la Juventus, le Bayern et le Big 4 de la Premier League.

