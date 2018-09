Le prêt sert-il vraiment à relancer les joueurs... ou enrichir les puissants ? Hutteau décrypte

32 307 vues | 04:21

TRANSFERTS - Cette semaine, notre consultant et agent Christophe Hutteau s'interroge sur le prêt. À quoi sert-il ? Est-il plus utile pour les joueurs ou pour les clubs ? Et surtout, faut-il interdire le prêt ? (Réalisation : Martin Mosnier, Pierrick de Morel)

