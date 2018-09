Entre agents, tous les coups sont-ils permis pour se "piquer" des joueurs ? Hutteau décrypte

14 939 vues | 04:47

TRANSFERTS - Pour notre consultant et agent Christophe Hutteau, les rapports sont parfois difficiles entre les membres de sa profession qui, en plus, n'ont pas bonne presse auprès du grand public. Quels sont les codes de métier pas comme les autres, et surtout tous les coups sont-ils permis ? (Réalisation : Martin Mosnier, Pierrick de Morel, Sébastien Petit).

