Attention Paris : Barcelone devrait passer à l'attaque cet été

49 885 vues | 02:41

TRANSFERTS - Le FC Barcelone a des vues sur un joueur parisien... Et il se pourrait bien que les Blaugrana passent à l'action lors du prochain mercato estival. Et non, ce n'est pas Neymar ! On vous explique tout dans le Mercato Buzz. (Réalisation Sébastien Petit)

Eurosport uniquement avec CANAL*