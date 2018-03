Que fait un agent quand le mercato est terminé ? Il n'a pas le temps de s'ennuyer : Hutteau décrypte

74 vues | 07:06

Être agent de joueurs, c'est un travail à temps plein. Et même plus encore. Christophe Hutteau, notre consultant, nous explique les spécificités de la fonction, notamment lorsque le fenêtres du mercato estival et hivernal sont refermées. Ce n'est pas de tout repos, bien au contraire. (Réalisation : Maxime Dupuis et Sébastien Petit)

