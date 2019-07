Transferts - West Ham casse sa tirelire pour Haller

1 vue | 00:30

Après Issa Diop et Felipe Anderson, West Ham a battu une troisième fois son record d’achat en un peu plus d’un an en enrôlant le Français Sébastien Haller pour près de 50 millions d’euros. Le Français, auteur d’une saison pleine avec l'Eintracht Francfort, s’est engagé pour cinq ans plus une année en option.

