VIDÉO - Transferts - Que vaut Batshuayi, pisté par Séville et Dortmund ?

Arrivé à Chelsea à l'été 2016, Michy Batshuayi est de plus en plus souvent cantonné à un rôle de réserviste. Le Belge est courtisé par plusieurs plusieurs clubs depuis le début de ce mercato hivernal, dont le FC Séville et le Borussia Dortmund, qui souhaiterait compenser le probable départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais que vaut l'attaquant de 24 ans ? Éléments de réponse en vidéo.

