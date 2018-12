Transferts - Pochettino : ''Qu'on m'annonce au Real ne m'ennuie pas''

20 vues | 00:41

Souvent annoncé au Real Madrid ces derniers temps, Mauricio Pochettino assure que ces rumeurs ne le perturbent pas plus que ça. Le manager des Spurs estime même que c'est une bonne nouvelle : ''Je préfère que les journaux parlent de ça plutôt que dire que le club est en crise et veut me virer''.

