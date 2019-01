VIDÉO - Transferts - Pavard et Hernandez au Bayern ? Ballack : "Il faut renouveler l'équipe"

Interrogé sur l'arrivée de Benjamin Pavard au Bayern en juin et les rumours autour d'un possible transfert de Lucas Hernandez, l'ancienne gloire allemande Michael Ballack indique que l'apport des deux Français serait une bonne idée pour le club bavarois. ''Renouveler un groupe ne se fait jamais du jour au lendemain. Ce sont des petites retouches en fonction des besoins et de la situation sportive'

