VIDÉO - Transferts - Mbappé à City ? Guardiola réclame ''plus de respect pour le PSG''

Alors que certaines rumeurs font état d'un possible intérêt de Manchester City pour Kylian Mbappé, Pep Guardiola a balayé cette hypothèse d'un revers de main avant le déplacement à Hoffenheim mardi soir : ''Les gens devraient plus respecter le PSG et ses joueurs. Paris ne vendra pas un joueur comme ça avant plusieurs années. City n'a pas l'argent pour dépenser la somme que mérite Mbappé ou le PSG'

