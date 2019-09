Transferts - La Ligue 1 a pris feu !

14 vues | 01:18

Il fallait s'y attendre : la dernière journée du mercato a été complètement folle pour la Ligue 1. Les transferts de dernière minute se sont multipliés, tandis que d'autres n'ont jamais pu aboutir, faute d'accord. Des arrivées de Navas et Icardi au PSG aux départs de Gustavo et Falcao en Turquie, en passant par le flop Rongier entre Nantes et Marseille, retour sur les transferts marquants de ces

