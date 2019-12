Juninho sur le mercato : ''Ça va bouger''

498 vues | 02:29

Le directeur sportif de Lyon, Juninho, a assuré que le mercato serait mouvementé suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde lors du match face à Rennes. Il évoque aussi le futur de Marcelo, dont la situation devient de plus en plus intenable auprès des supporters.

