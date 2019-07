Transferts - Comme Pépé, ils sont passés de la Ligue 1 à Arsenal

vue | 01:25

Nicolas Pépé, qui a choisi de rejoindre Arsenal, s'inscrit dans une longue lignée de joueurs qui ont franchi le pas entre le championnat de France et les Gunners. De Nicolas Anelka et Emmanuel Petit à Alexandre Lacazette, sans oublier les Pirès, Giroud ou Wiltord, voici la liste des anciens pensionnaires de Ligue 1 les plus emblématiques ayant opté pour le grand saut vers le club londonien.

