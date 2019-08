Tottenham - Lloris : "Ndombele va nous apporter tout son talent"

vue | 01:04

L'Inter Milan a battu Tottenham après une séance de tirs au but (1-1, 4-3 tab) pour le compte de l'International Champions Cup ce dimanche dans le stade des Spurs. En zone mixte d'après-match, le gardien de but international français et capitaine du club londonien Hugo Lloris a évoqué l'adaptation de son compatriote et nouveau coéquipier Tanguy Ndombele.

