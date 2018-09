VIDÉO - The Best - Griezmann : "Le plus important, c'est d'être champions du monde"

100 vues | 00:44

L'attaquant de l'équipe de France et champion du monde Antoine Griezmann est interrogé sur le prix The Best, décerné par la FIFA. Celle-ci a dévoilé la liste des trois finalistes en début de semaine. Une liste dans laquelle ne figure aucun Français. Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mo Salah sont les trois joueurs qui se disputeront le titre de joueur de l’année.

