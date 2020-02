VIDÉO - Supercoupe du Japon - Neuf tirs au but manqués de suite entre Yokohama et le Vissel Kobe !

SUPERCOUPE DU JAPON - Le Yokohma FM et le Vissel Kobe d'Andres Iniesta ont fait preuve d'une maladresse rare ce samedi. A 3-3 après la prolongation, ils ont offert une séance de tirs au but incroyable pendant lquelle ils ont manqué neuf tirs au but de suite ! Le Vissel Kobe s'est finalement imposé 3-2 dans cette séance après 14 tirs au but...

