VIDÉO - Pourquoi Blanc fait-il si peur ? On en parle à 17h dans le FC Stream Team

14 vues | 43:13

Laurent Blanc n'a pas été choisi par Jean-Michel Aulas pour succéder à Sylvinho. Encore un poste qui lui échappe. Pourquoi ? Lui fait-on un faux procès ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en discuteront à partir de 17 heures. Il sera également question de Jean-Michel Aulas et de sa gestion de l'OL puis du Ballon d'Or et des potentiels nommés français.

