Paredes, pire catastrophe industrielle de l'histoire de la L1 ? L'intégrale du FC Stream Team

FC STREAM TEAM - Arrivé fin janvier pour la modique somme de 47 millions d'euros et 7e transfert le plus cher de l'histoire de la L2, Leandro Paredes est une énigme au Paris Saint-Germain où il joue peu (et mal). Est-il le pire bide de l'histoire Championnat de France ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur son cas. Ils ont également parlé de Benzema et de Pogba.

