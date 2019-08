VIDÉO - Neymar : Un grand bluff et 72h pour sortir de l'impasse ? On en a parlé dans le FC Stream Team

18 vues | 42:01

FC STREAM TEAM - Après des mois de bluff, la situation devient de plus en plus claire pour Neymar. Le Barça va-t-il dévoiler clairement son jeu ? Keylor Navas va-t-il apporter une vraie plus-value au PSG ? Et à quoi joue Paris avec ses jeunes ? Venez poser vos questions à nos journalistes dès 17 heures.

Eurosport uniquement avec CANAL*