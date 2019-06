VIDÉO - Le Real va-t-il signer le mercato le plus cher de l'histoire ? On en a parlé dans le FC Stream Team

325 vues | 42:55

FC STREAM TEAM - Jeudi, le Real Madrid a présenté sa nouvelle star Eden Hazard et n'a pas fini un marché déjà bien entamé. Et si le club madrilène réalisait le mercato le plus cher de l'histoire ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se penchent sur le cas du Real. Les deux journalistes parleront aussi de la Copa America et de Messi, ainsi que du PSG et de ses jeunes...

