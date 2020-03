VIDÉO - Camavinga et autres pistes : quel mercato pour le Barça ?

75 vues | 28:07

FC STREAM - Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont discuté mercato, Barça et Camavinga ce vendredi lors de leur émission hebdomadaire. Il y fut aussi question de l'équipe de France et d'une liste (virtuelle) des 23.

Eurosport uniquement avec CANAL*