Lors d'une conférence de presse très attendue, Zinedine Zidane a expliqué les raisons de son retour... et aussi celles de son départ le 31 mai dernier : ''Je ne me suis pas fait plaisir en partant mais le vestiaire avait besoin de ça. Je me suis reposé, j'avais d'autres propositions mais je n'avais pas envie de partir ailleurs qu'au Real'', assure le technicien français.

