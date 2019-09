Qui est le meilleur gardien du XXIe siècle ? Notre Top 10

23 vues | 09:08

FC STREAM TEAM - Alors qu'un Trophée Lev Yachine vient d'être créé pour récompenser le gardien de but de l'année, Martin Mosnier et Maxime Dupuis ont eu envie de prendre de la distance et d'élire le meilleur portier du XXIe siècle. Voici leur Top 10 révélé dans le FC Stream Team de la semaine.

